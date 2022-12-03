В Коми безработными признаны 5,3 тысяч человек

Фото: архив "КП"

В Коми уровень зарегистрированной безработицы находится на уровне 1,3%. Об этом сообщает региональный Минтруд. По данным ведомства, на сегодняшний день 5,3 тысяч человек остаются не трудоустроенными. Всего численность рабочей силы оценивается в почти 400 тысяч человек.

- Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в Коми составляет 395,1 тысячи человек, - говорится в докладе Комистата о социально-экономическом развитии РК.

В их числе 372 тысячи человек (94,2%) были заняты в экономике и 23,1 тысячи человек (5,8%) не имели занятия, но активно его искали и в соответствии с методологией Международной организации труда классифицировались как безработные. Уровень занятости населения составил 56,4%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми за неделю огурцы подорожали почти на 10% (подробности)