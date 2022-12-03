Жительница Сыктывкара второй год не может вернуть деньги за билеты на концерт Меладзе

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре местная жительница с 2021 года не может вернуть билеты за несостоявшийся концерт Валерия Меладзе. Женщина должна была попасть на шоу любимого певца еще в мае прошлого года, однако концерт переносили, а затем и вовсе отменили. За помощью горожанка обратилась в Роспотребнадзор.

— 21 марта 2021 года она купила два билета на концерт Валерия Меладзе, который должен был состоятся 11 мая 2021 года. После этого концерт переносился на 13 сентября 2021, мероприятие так и не состоялось, а после организаторы перестали публиковать информацию о переносе или отмене концерта. Женщина написала заявление о возврате денежных средств, а после неоднократно писала на электронную почту билетного оператора и не получала ответа. Не поступило ответа и на досудебную претензию. Билетный оператор - ООО «ЛЕТБИЛЕТ», организатор мероприятия ООО «ТВОЙ КОНЦЕРТ», владелец у этих организаций один и тот же человек. Скажите пожалуйста, как вернуть средства? — спрашивает потерпевшая.

В Роспотребнадзоре посоветовали не ждать, пока организатор мероприятия добровольно вернет деньги и следует обращаться в суд, где она может потребовать не только возврата стоимости билетов, но и взыскать моральный вред и штраф.

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