В Ухте под колеса автомобиля попал 16-летний подросток

Фото: ГИБДД Ухты

В Ухте накануне, 3 декабря, 16-летний подросток попал под колеса автомобиля. Авария произошла в 15:17 на улице Строительной, возле дома 2А. Пострадавший в тот момент переходил дорогу.

По предварительным данным, ДТП произошло днем, около 15:17. Причиной, как установлено после первичного осмотра места происшествия, стало то, что пешеход отсутствовал в зоне видимости.

В результате аварии подросток получил разные травмы. От госпитализации он отказался. Правоохранители все еще расследуют причины аварии.

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