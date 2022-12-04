На Стефановской площади в Сыктывкаре установили главную елку

Фото: МКП Жилкомсервис Сыктывкар

В Сыктывкаре установили 3 декабря главную новогоднюю елку. С пушистой зеленой красавицей можно будет познакомиться на Стефановской плошади.

Высота елки составляет около 20 метров, привезли ее из поселка Яснэг Сыктывклинского района в сопровождении нескольких экипажей ГИБДД.

Перед установкой было подготовлено основание, также привезли уже и лед, из которого будет сделан новогодний городок. Работа кипела весь день, а вечером стало известно, что главный новогодний символ установлен. Что касается ледового городка, то его планируют закончить в течение недели.

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