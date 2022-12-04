Супруги из Коми погибли минувшей ночью жуткой смертью

Фото: архив КП

Минувшей ночью в пожаре в Вуктыле погибли два человека, сообщили в пресс-службы МЧС Коми. По предоставленной информации, ЧП произошло на улице 60 лет Октября, 20.

К моменту, когда спасатели прибыли на место происшествия, из здания были эвакуированы пять человек. Позже пожарные обнаружили тела 63-летней женщины и 60-летнего мужчины. Их передали медикам, но тем оставалось констатировать только смерть.

Спасатели также спасли из задымленных помещений четверых человек. Ликвидировать пожар удалось через два часа после его начала.

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