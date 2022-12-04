«Пришел весь в крови»: в Коми домашняя собака напала на ребенка

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Жительница Сосногорска рассказала о нападении домашнего пса на ее ребенка. Встревоженную мать возмутило поведение хозяев животного, которые просто предпочли скрыться с места происшествия. ЧП, как отмечается в сообщении произошло на Молодежной улице.

– Ребенок пришел домой в слезах, в крови и рваных штанах. Хозяева до сих пор не объявились и не пожелали разобрать ситуацию, – поделилась мама пострадавшего.

Она поблагодарила людей, которые помогли покусанному малышу и пристыдила хозяев собаки за то, что они, по ее словам, трусливо скрылись с места происшествия.

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