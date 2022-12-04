Из горящего дома в Ухте эвакуировали 60 человек

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В МЧС Коми сообщили о серьезном пожаре, который произошел на улице Сенюкова, 47. По данным спасателей, сообщение о ЧП поступило к ним 3 декабря в 2:39.

Пожарные прибыли на место ЧП в течение трех минут, к тому моменту из дома уже эвакуировались 60 человек. Спасатели вызволили из задымленных помещений 10 человек. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 5:20.

В результате ЧП никто не пострадал, общая площадь пожара составила 25 квадратных метров. В тушении были задействованы восемь единиц техники и 21 сотрудник ведомства. Предварительно причиной ЧП стала неисправное электрооборудование.

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