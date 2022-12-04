Житель Коми из-за ревности убил своего знакомого ножом в сердце

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В Воркуте осудят 35-летнего местного жителя за убийство своего знакомого. Информацию об этом передали в Следственном комитете Коми. В ведомстве уточнили, что преступление произошло на почве ревности.

По предоставленным данным, в марте 2022 года во дворе около дома на улице Дончука фигурант уголовного дела ударил своего 31-летнего знакомого ножом в грудь из-за того, что ревновал его супругу.

Пострадавший скончался на месте от массивной кровопотери в результате повреждения сердца. Следователи собрали доказательную базу, дело передали в прокуратуру.

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