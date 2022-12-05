В Коми на этой неделе морозы сменятся теплой погодой

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Синоптики ЦГМС Коми передали прогноз погоды на период с 5 по 9 декабря. По данным метеорологов, в республике ожидается влияние Сибирского антициклона, который сменится более теплым североатлантическим циклоном.

В ведомстве сообщили, что температура воздуха выровняется с середины недели. На смену морозам придется температура от -8С до -15С.

В прогнозе также стоят небольшие снегопады и усиленный ветер, что поспособствует разрушению гололедно-изморозевых отложений.

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