В Коми начали капитальный ремонт крыши при температуре -25 °C

Фото: соцсети

Жители Сосногорска поделились в социальных сетях фотографией того, как в одном из домов на улице Гайдара начался капитальный ремонт крыши. Примечателен на фото тот факт, что работы ведутся во время того, как везде лежит снег, а градусник показывает -25 °C.

– Как в дождь кладут асфальт, как ржавую арматуру залили бетоном и сделали лестницу, – иронизируют местные жители.

Минстрой Коми прокомментировал публикацию, отметив, что действительно сейчас идет капитальный ремонт на улице Гайдара, 6. По данным представителей ведомства, сезонные условия

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