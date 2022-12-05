В Сыктывкаре 45% жителей признались в зависимости от телефонов

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В Сыктывкаре 45% местных жителей наблюдают у себя признаки зависимости от интернета и гаджетов. Результаты исследования опубликовали эксперты Superjob.ru.

Согласно полученным результатам исследования, 13% абсолютно уверены, что зависят от интернета, еще 32% скорее всего уверены. 56% отмечают, что у них нет никакой digital-зависимости.

Больше всего зависимость наблюдается у молодежи, о ее наличии свидетельствуют 56% жителей до 24 лет. Сознательно отказываются время от времени от девайсов 45% жителей столицы.

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