Пышная елка в Прилузском районе Коми была срублена из-за угрозы жизням людей

Фото народного корреспондента

В Прилузском районе Коми срубили пышную и многими любимую ёлку. Данный факт сильно возмутил жителей села Черныш, которые требовали ответа от местной администрации. На многочисленные комментарии в социальных сетях власти отреагировали и сообщили, что срубить дерево пришлось в целях безопасности.

— Дерево было переросшим и представляло опасность, оно могло упасть на проезжую дорогу. Вместо спиленного дерева планируется посадить новые елки, а территория аллеи будет облагорожена, — ответили в администрации.

Они также раскрыли судьбу спиленного дерева: елка будет украшать Юбилейную площадь на новогодние праздники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Жесть»: жители Эжвы подняли на смех и раскритиковали новогоднюю елку (подробности)