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НовостиОбщество5 декабря 2022 6:45

Пышная елка в Прилузском районе Коми была срублена из-за угрозы жизням людей

Источник:kp.ru
Фото народного корреспондента

Фото народного корреспондента

В Прилузском районе Коми срубили пышную и многими любимую ёлку. Данный факт сильно возмутил жителей села Черныш, которые требовали ответа от местной администрации. На многочисленные комментарии в социальных сетях власти отреагировали и сообщили, что срубить дерево пришлось в целях безопасности.

— Дерево было переросшим и представляло опасность, оно могло упасть на проезжую дорогу. Вместо спиленного дерева планируется посадить новые елки, а территория аллеи будет облагорожена, — ответили в администрации.

Они также раскрыли судьбу спиленного дерева: елка будет украшать Юбилейную площадь на новогодние праздники.

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