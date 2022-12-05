В Сыктывкаре снова заметили волков

Фото: архив КП

В Сыктывкаре вновь заметили волков. Об этом сообщили местные жители.

Один такой случай произошел в Краснозатонском. Волк зашел прямо на крыльцо дома на улице Рассветной. Хищник чуть не утащил собаку, а после этого убежал в сторону Заречной. Кроме того, жители Краснозатонского видели волка на 17-й линии и улице Лиственной. Кроме того, животное убежало на 15-ю линию и улицу Радужную.

Кроме того, в Верхней Максаковке нашли шерсть и свежий скелет собаки. Жители предположили, что животное разодрали волки. Сыктывкарцы вызвали полицию.

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