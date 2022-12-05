Сыктывкарка отсудила у Пенсионного фонда деньги за путешествие в Турцию

Фото: архив КП

Жительница Сыктывкара отсудила у Пенсионного фонда деньги, потраченные на путешествие в Турцию.

Женщина является неработающим пенсионером и живет в местности, приравненной к Крайнему Северу. Поэтому она имеет право на компенсацию расходов стоимости проезда к месту отдыха и обратно раз в два года. Женщина купила путевку в Турцию. В общей сложности она потратила 47 тысяч рублей. Когда сыктывкарка вернулась, она обратилась в Пенсионный фонд и попросила компенсировать стоимость перелетов. Однако горожанке отказали. Дело в том, что она воспользовалась услугами иностранной авиакомпании. Сыктывкарка не предоставила доказательств того, что мест на рейсы российских перевозчиков не было. Однако эта информация впоследствии подтвердилась. Поэтому женщине компенсировали 34 147 рублей, передает БНК.

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