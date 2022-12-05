В Коми во время проводов росгвардейцев в армию призывник сделал предложение руки и сердца

Фото управления Росгвардии по Республике Коми

В Емве проводили 160 призывников для прохождения военной службы в Росгвардии. Во время отправки молодых людей произошло памятное и радостное событие: один из призывников сделал предложение руки своей возлюбленной.

Ромео оказался Даниил Кочнев. Он встал на колено и задал своей девушке Анастасии заветный вопрос: «Станешь ли ты моей женой?». Ответ не заставил себя долго ждать и растроганная девушка согласилась стать женой Даниила.

- С позитивным настроем военнослужащие отправились на службу в войска национальной гвардии. Росгвардейцы будут выполнять задачи по охране важных государственных объектов и обеспечению общественной безопасности в регионах северо-запада России, - говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.

Добавим, что более 160 ребят из городов и районов Коми отправились служить в воинские части Росгвардии, дислоцированные в Сыктывкаре и Ленинградской области. Призывники не будут направляться в районы проведения специальной военной операции.

- Молодые люди прошли тщательный отбор, включающий не только оценку состояния здоровья, профессионально-психологическое тестирование, но и изучение биографических данных — для службы в Росгвардии необходима безупречная репутация. После службы по призыву военнослужащие смогут продолжить свою профессиональную карьеру в войсках национальной гвардии Российской Федерации или поступить в один из четырёх военных институтов нашего ведомства, - отметил офицер 33-й отдельной бригады оперативного назначения майор Рамазан Рамазанов.

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