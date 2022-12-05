В Сыктывкаре мужчину и двух женщин посадили за наркоторговлю

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В Сыктывкаре двух женщин и мужчину признали виновными в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В январе сотрудники ФСБ пресекли преступную деятельность трех участников ОПГ. Они занимались незаконным оборотом наркотиков. У сыктывкарцев изъяли более 190 грамм наркотиков. Полицейские также осмотрели телефон, с которого велась переписка о продаже наркотиков. После этого правоохранители изъяли наркотики из тайников в столице Коми.

Сыктывдинский районный суд приговорил каждого злоумышленника к шести годам лишения свободы и оштрафовал на 50 тысяч рублей. Осужденные пытались обжаловать приговор, но Верховный суд Коми оставил его без изменений.

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