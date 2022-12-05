Житель Коми нашел карту и потратил оттуда 5500 рублей

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В Воркуте местный житель 1986 года рождения нашел карту и потратил оттуда 5500 рублей, на него завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратился воркутинец 2002 года рождения. Молодой человек сообщил, что забыл свой электронный кошелек у терминала, а когда вернулся, уже не нашел его. Горожанин заявил, что кто-то расплачивается его картой.

Подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый житель поселка Северный. Мужчина рассказал, что нашёл карту и расплачивался ей в магазинах. В общей сложности злоумышленник потратил 5500 рублей. Когда деньги закончились, фигурант выкинул карту. Возбуждено уголовное дело.

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