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НовостиПроисшествия5 декабря 2022 9:28

«Полицейский» украл у жителя Коми 885 тысяч рублей

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба СК

Фото: пресс-служба СК

Мошенники украли у жителя Воркуты 1967 года рождения 885 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, воркутинцу позвонил мужчина и представился полицейским. Собеседник заявил, что у некого человека есть доверенность на управление финансами воркутинца. Он посоветовал скачать приложение и перевести деньги на «безопасный» счет. Житель Заполярья перевел 885 тысяч рублей. Потом мужчина понял, что общался с мошенником, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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