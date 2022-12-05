Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 декабря 2022 9:50

В Коми страшный пожар унес жизнь мужчины

На пепелище сгоревшего дома в Коми обнаружен труп 79-летнего пенсионера
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба МЧС по Коми

Фото: пресс-служба МЧС по Коми

В Корткеросском районе Коми в поселке Подтыбок произошел смертельный пожар, унесший жизнь мужчины. Трагедия случилась накануне, в третьем часу дня, в двухквартирном доме.

По данным МЧС по Коми, из-за неосторожного обращения с огнем вспыхнуло помещение. Пожар был такой силы, что потушить и ликвидировать его удалось лишь спустя 10 часов. На пепелище дома позже было обнаружено бездыханное тело.

Погибшим оказался местный житель. На момент смерти ему было 79 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не было тепла на этом свете»: в Коми скорбят по трагически ушедшему 22-летнему Дмитрию Шкотову (подробности)