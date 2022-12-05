В Коми страшный пожар унес жизнь мужчины

Фото: пресс-служба МЧС по Коми

В Корткеросском районе Коми в поселке Подтыбок произошел смертельный пожар, унесший жизнь мужчины. Трагедия случилась накануне, в третьем часу дня, в двухквартирном доме.

По данным МЧС по Коми, из-за неосторожного обращения с огнем вспыхнуло помещение. Пожар был такой силы, что потушить и ликвидировать его удалось лишь спустя 10 часов. На пепелище дома позже было обнаружено бездыханное тело.

Погибшим оказался местный житель. На момент смерти ему было 79 лет.

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