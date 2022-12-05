В Сыктывкаре 35-летний мужчина убил знакомого и сжег его тело

Фото: СУ СК России по Коми

В Сыктывкаре огласили приговор 35-летнему эжвинцу, обвиняемого в убийстве и поджоге квартиры. Мужчина жестоко расправился со своим знакомым, а затем, чтобы замести следы, сжег его тело прямо в жилом доме.

Как установил суд, трагедия произошла в апреле этого года. Мужчины устроили застолье с алкоголем в одной из квартир по улице Мира. В какой-то момент они сильно поругались и один из них стал избивать другого, а затем и вовсе схватился за нож и убил обидчика.

- Между мужчинами возник конфликт на почве личной неприязни, в ходе которого фигурант избил потерпевшего и нанес ему не менее двух ударов ножом в область шеи и головы. От полученного проникающего колото-резаного ранения с повреждением артерии потерпевший скончался. После этого злоумышленник поджег квартиру и скрылся с места происшествия. Преступными действиями владельцу квартиры причинен материальный ущерб на общую сумму более 870 тысяч рублей, - пояснили в пресс-службе СУ СК России по Коми.

Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 35-летнему жителю Эжвинского района. Он признан виновным в умышленном причинении смерти другому человеку (ч.1 ст.105 УК РФ) и умышленном повреждении и уничтожении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба, путем поджога (ч.2 ст.167 УК РФ).

- Приговором Эжвинского районного суда подсудимому назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - заключили в ведомстве.

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