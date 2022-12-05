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НовостиОбщество5 декабря 2022 10:37

В Коми уборщица упала с табуретки и попала в больницу

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Ухте сотрудница водогрязелечебницы упала с табуретки и попала в больницу. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда в Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 30 ноября. В 10:20 уборщица во время технологического перерыва встала на табурет. Далее она собиралась открыть окно для проветривания. В какой-то момент табурет опрокинулся. Женщина упала на пол и получила черепно-мозговую травму. Пострадавшую увезли в больницу. Трудинспекция создала комиссию по расследованию случившегося.

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