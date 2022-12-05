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НовостиОбщество5 декабря 2022 11:03

Из Коми в Турцию отправили 10 тысяч тонн топливных гранул

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба Североморского межрегионального управления Россельхознадзора

Фото: пресс-служба Североморского межрегионального управления Россельхознадзора

Предприятия из Коми отправили в Турцию 10 тысяч тонн топливных гранул. Об этом сообщили в пресс-службе Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Предприятия Коми начали экспортировать древесные топливные гранулы в Турцию. Пеллеты делают из опилок хвойных деревьев. Для этого используется метод термического прессования под высоким давлением. Пеллеты считаются одним из наиболее технологичных источников экологически чистой энергии.

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