Из Коми в Турцию отправили 10 тысяч тонн топливных гранул

Фото: пресс-служба Североморского межрегионального управления Россельхознадзора

Предприятия из Коми отправили в Турцию 10 тысяч тонн топливных гранул. Об этом сообщили в пресс-службе Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Предприятия Коми начали экспортировать древесные топливные гранулы в Турцию. Пеллеты делают из опилок хвойных деревьев. Для этого используется метод термического прессования под высоким давлением. Пеллеты считаются одним из наиболее технологичных источников экологически чистой энергии.

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