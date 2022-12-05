Житель Коми убил собутыльника после разговора о проблемах в тюрьме

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В Корткеросском районе местного жителя признали виновным в убийстве знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В августе житель Веселовки встретился со своим приятелем, и тот предложил ему выпить. Во время застолья между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. Злоумышленник начал бить собутыльника руками, ногами и ножом. В результате пострадавший скончался.

Житель Коми признал свою вину. Мужчина заявил, что конфликт спровоцировал алкоголь и обсуждение проблем в тюрьме, где оба сидели ранее. Суд приговорил к восьми годам лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.

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