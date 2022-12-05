Из-за опасных погодных явлений в четырех районах Коми объявлено штормовое предупреждение

Фото: архив "КП"

В Коми прогнозируются опасные природные явления, которые могут оставить людей без света. Согласно прогнозу синоптиков, в республике ожидается сильное гололёдно-изморозевое отложение (сложное отложение) диаметром 35 мм и более.

Особенно опасно будет в Усинске, Усть-Цилемском, Усть-Вымском, Усть-Куломском районах.

МЧС по Коми напомнило жителям региона, как вести себя, если электричество все же отключится.

- в случае отключения электроэнергии выключите все электроприборы и все освещение, кроме одного источника, так, чтобы вы поняли, когда электроснабжение будет восстановлено;

- не открывайте свои морозильники или холодильники без необходимости: закрытый морозильник сохранит продукты замороженными в течение 24 - 36 часов.

Напоминаем:

- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 101 или 112;

- в ГУ МЧС по Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8 (8212) 29-99-99.

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