Из-за опасных погодных явлений в четырех районах Коми объявлено штормовое предупреждение

Фото: архив "КП"
В Коми прогнозируются опасные природные явления, которые могут оставить людей без света. Согласно прогнозу синоптиков, в республике ожидается сильное гололёдно-изморозевое отложение (сложное отложение) диаметром 35 мм и более.
Особенно опасно будет в Усинске, Усть-Цилемском, Усть-Вымском, Усть-Куломском районах.
МЧС по Коми напомнило жителям региона, как вести себя, если электричество все же отключится.
- в случае отключения электроэнергии выключите все электроприборы и все освещение, кроме одного источника, так, чтобы вы поняли, когда электроснабжение будет восстановлено;
- не открывайте свои морозильники или холодильники без необходимости: закрытый морозильник сохранит продукты замороженными в течение 24 - 36 часов.
Напоминаем:
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 101 или 112;
- в ГУ МЧС по Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8 (8212) 29-99-99.
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