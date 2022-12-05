Житель Коми за 10 тысяч рублей купил права

Фото: управление ГИБДД по Коми

Воркутинский городской суд признал 19-летнего местного жителя виновным в приобретении поддельных водительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В июне молодой человек за 10 тысяч рублей заказал в сети поддельное водительское удостоверение. Через два месяца воркутинец предъявил документ сотруднику ГИБДД. Инспектор заподозрил, что права поддельные. Оказалось, что так и есть. Суд приговорил воркутинца к шести месяцам ограничения свободы.

– Приговор не вступил в законную силу, – говорится в сообщении.

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