Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 декабря 2022 13:23

Житель Коми за 10 тысяч рублей купил права

Источник:kp.ru
Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

Воркутинский городской суд признал 19-летнего местного жителя виновным в приобретении поддельных водительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В июне молодой человек за 10 тысяч рублей заказал в сети поддельное водительское удостоверение. Через два месяца воркутинец предъявил документ сотруднику ГИБДД. Инспектор заподозрил, что права поддельные. Оказалось, что так и есть. Суд приговорил воркутинца к шести месяцам ограничения свободы.

– Приговор не вступил в законную силу, – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Коми купил в интернете поддельные права (подробности)