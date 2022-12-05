В Коми оштрафовали директора техникума, взявшего на работу экс-сотрудника СИЗО

Фото: пресс-служба Сыктывкарского городского суда

Директора воркутинского техникума оштрафовали за нарушение антикоррупционного законодательства при трудоустройстве бывшего госслужащего. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, работодатель, заключивший трудовой договор с бывшим госслужащим, обязан в течение 10 дней сообщать об этом туда, где сотрудник работал до этого. В один из воркутинских техникумов устроился бывший сотрудник СИЗО. Однако директор уведомления не отправлял. Было заведено административное дело. Директора оштрафовали на 20 тысяч рублей.

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