Подопечный дома-интерната в Коми обокрал своего незрячего соседа

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В отношении 45-летнего подопечного Тентюковского дома-интерната утверждено обвинительное заключение о краже. Мужчина взял карту своего незрячего соседа и снял с нее деньги, сообщили в прокуратуре Коми.

Установлено, что фигурант уголовного дела знал пароль карты, так как часто совершал покупки для соседа. В один из дней он взял ее без спроса и снял 18,4 тысячи рублей, которые спрятал под стельку кроссовки.

О краже потерпевший узнал через несколько дней, когда не обнаружил свою карту и выяснил через сотрудников банка, что по ней проходили операции. Свою вину изначально подсудимый не признал, заявив, что сделал это для пострадавшего, чтобы тот не пропил деньги. Уголовное дело сейчас направлено в суд.

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