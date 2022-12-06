В двух районах Коми больше всего заболевших мышиной лихорадкой

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Замглавного врача по лечебной работе Республиканской инфекционной больницы Татьяна Безуглая рассказала об особенностях распространения мышиной лихорадки в Коми. По ее словам, больше всего случаев заболевания было зарегистрировано в Койгородском и Усть-Куломском районах.

Безуглая также отметила, что в основном лихорадкой болеют в осеннее время, однако на днях привезли пациента в тяжелом состоянии из Ижевска. Остальные переболевшие находились в состоянии средней тяжести.

Также поступали пациенты из пяти других населенных пунктов – Диасерья, Кужбе, Усть-Куломе, Кебанъеле, Бадельске. Среди заболевших были пенсионеры, охотники, работники различных сфер деятельности.

Среди симптомов заболевания подъем температуры тела до 38-40°, озноб, боли в мышцах, головные боли, покраснение шеи, лица, верхней половины туловища, также отмечаются носовые кровотечения, кровь в моче, появляются боли в поясничной области и животе, передает БНК.

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