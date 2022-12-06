Жителя Коми посадили под домашний арест за дискредитацию ВС РФ

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Ижемский районный суд принял решение в отношении местного жителя о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста за дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ.

По предоставленным данным, фигурант уголовного дела публично на странице в социальных сетях опубликовал дискредитирующее сообщение несмотря на привлечение по аналогичному административному делу.

Суд принял решение продлить домашний арест для получения новых доказательств и направления дела прокурору для утверждения обвинительного заключения. Мужчине продлили срок ареста до 6 февраля 2023 года.

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