Минкульт РФ вручит 500 тысяч рублей народному мастеру из Коми

Фото: Минкульт Коми

Мастер декоративно-прикладного искусства Артем Чичкарев стал лауреатом премии «Душа России». Об этом сообщили в пресс-службе регионального минкульта. В качестве награды он теперь получит 500 тысяч рублей.

По предоставленным данным, премия была учреждена в июле 2022 года министром культуры РФ Ольгой Любимовой. Получить ее могут жители страны за выдающиеся творческие достижения. Чичкарев был отмечен в номинации «Народный мастер».

По словам и.о. министра культуры Коми Марии Балмастовой, факт того, что был отмечен региональный мастер говорит о его высоком профессионализме. Стоит отметить, что работы Чичкарева побывали не только в России, но и за рубежом.

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