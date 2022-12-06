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НовостиОбщество6 декабря 2022 6:10

В Коми ввели карантин в одной школе и 91 классе

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Коми был введен карантин одной школе и 91 классе. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

С 28 ноября по 4 декабря за помощью к врачам с симптомами ОРВИ обратились 11 493 человека: 4790 взрослых и 6703 детей. По состоянию 2 декабря полностью приостановили учебный процесс в одной школе, а воспитательный – в шести детских садах. Частично учебный процесс приостановили в 91 классе в 32 школах. Кроме того, на карантин закрыли 23 группы в 17 детских садах. Прививки от гриппа сделали 373 867 человек.

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