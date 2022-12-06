В Коми испытают новый препарат и вакцину против коронавируса

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Для лечения и профилактики распространения коронавируса в Коми предложили использовать новый препарат и вакцину.

Вакцина «Конвасэл» очень отличается от других препаратов. Действующее вещество рекомбинантный N-белок вируса SARS-CoV-2. Он меньше других подвержен мутационным изменениям. «Конвасэл» создает защиту от разных штаммов коронавируса и лишен аллергенности.

У препарата «МИР-19», который собираются использовать для лечения, есть похожее преимущество. Новые штаммы не влияют на его эффективность. При помощи этого лекарства больные коронавирусом выздоравливают за шесть дней.

Вакцину и препарат начали разрабатывать еще в 2020 году. В начале 2023 года стартует третья фаза испытаний. Препараты уже находятся в гражданском обороте, и их начали применять в Москве. Коми в будущем может попасть в число пилотных регионов, где будет активно использоваться «Конвасэл» и «МИР-19», передает БНК.

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