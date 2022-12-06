В Коми 64-летний водитель ВАЗа сбил у школы пятилетнюю девочку

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В понедельник, 5 декабря, в Усть-Вымском районе ВАЗ-21043 сбил пятилетнюю девочку. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в пять вечера в Айкино. 64-летний мужчина ехал за рулем «Жигулей» по улице Центральной в сторону Южной. На пешеходном переходе между зданиями школы и суда водитель сбил девочку. В результате ДТП пострадавшая получила ушиб предплечья. Госпитализация ребенку не потребовалась.

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