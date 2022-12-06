Жителям Коми старше 40 лет посоветовали пройти колоноскопию

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Для выявления онкопатологий и заболеваний кишечника врач-эндоскопист республиканского госпиталя ветеранов войн и участников боевых действий Андрей Масляев посоветовал жителям Коми, которые достигли 40 лет, пройти колоноскопию. Обязательна медицинская процедура для тех, кто обнаружил кровь из прямой кишки.

Масляев подчеркнул, что эндоскопия — отличная возможность заглянуть внутрь организм человека без хирургического вмешательства. К тому же, процедура высокоинформативна и даст врачу полную картину о состоянии здоровья пациента.

— Основная задача современной эндоскопии желудочно-кишечного тракта — выявление онкопатологии, предраковых заболеваний на ранних этапах, выявление эрозивно-язвенных поражений, степень и распространенность воспаления слизистой. Эндоскопическое исследование — это современный, высокоинформативный метод обследования. Аппараты позволяют врачу без хирургического вмешательства заглянуть внутрь организма, — подчеркивает медик. Кабинет эндоскопии госпиталя обладает современной, аппаратурой, имеющей функцию узко-спектральной визуализации NBI, записи на носитель, для возможности консультации у специалистов. Проводится уреазный тест для определения Helicobacter pulori, вызывающий воспаление слизистой оболочки желудка, забор материала для дальнейшего исследования, сообщает пресс-служба Минздрава Коми. Также в кабинете эндоскопии республиканского госпиталя ветеранов введен в эксплуатацию новый эндовидеогастроскоп с функцией узкоспектральной визуализации (NBI), увеличения изображения, фотографии и сохранения изображения. Оборудование закуплено благодаря национальному проекту «Здравоохранение». — Использование нового аппарата позволит улучшить диагностику заболеваний желудочно-кишечного тракта на ранних этапах, — заключил врач.

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