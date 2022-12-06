В Коми директор компании незаконно добыл песка на 12 миллионов рублей

Фото: пресс-служба МВД по Коми

В Ухте местного жителя подозревают в незаконном предпринимательстве. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, руководитель ООО под видом заключения договоров на поставку грунта, добыл песок с самовольно разработанного песчаного карьера. При этом фигурант знал, что у компании нет на это прав. Таким образом злоумышленник незаконно заработал более 12 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

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