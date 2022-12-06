В Воркуте во время разработки карьера работник получил тяжелую травму

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В Воркуте произошел очередной тяжелый несчастный случай на производстве. На этот травмировался работник предприятия «Карьероуправление-Север», которое занимается добычей глины и разработкой гравийных и песчаных карьеров.
Известно, что мужчина получил травму в начале декабря, когда работал с оборудованием. Характер полученных увечий не раскрывается.
По данному факту Гострудинспекция Коми начала расследование.
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