В Коми директора компании оштрафовали за откат

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В Коми подрядчика ПАО «МРСК Северо-Запада» привлекли к административной ответственности за коррупционное правонарушение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В июле экс-директора ООО «Электропрофиль» признали виновным в даче взятки в особо крупном размере. В 2016-2018 годах он передал должностному лицу ПАО «МРСК Северо-Запада» 8,2 миллиона рублей в качестве 10-процентного отката от сумм заключенных контрактов.

Было заведено административное дело о незаконном вознаграждении от имени юридического лица. Юридическое лицо оштрафовали на 10 миллионов рублей. Компания должна заплатить в течение недели со дня вступления постановления суда в законную силу. Далее предприятие включат в единый реестр участников закупок, и оно два года не сможет участвовать в процедурах размещения заказов для государственных и муниципальных нужд.

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