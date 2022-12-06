Опасные природные явления ожидаются в Коми

Фото: архив "КП"

В Коми продолжает ухудшаться погода в некоторых регионах Коми. Так, в четырех районазх республики ожидается сильное гололедно-изморозевое отложение.

По данным синоптиков, наиболее опасная и неблагоприятная обстановка прогнозируется в Усинском районе (66 мм), в Усть-Цилемском районе (68 мм); 7-8 декабря — в Усть-Куломском районе (50 мм), в Усть-Вымском районе (57 мм).

Жителей этих районов просят быть осторожными и соблюдать технику безопасности при отключении электричества.

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:

- в случае отключения электроэнергии выключите все электроприборы и все освещение, кроме одного источника, так, чтобы вы поняли, когда электроснабжение будет восстановлено;

- не открывайте свои морозильники или холодильники без необходимости: закрытый морозильник сохранит продукты замороженными в течение 24 - 36 часов.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 101 или 112.

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