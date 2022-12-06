Опасные природные явления ожидаются в Коми

Фото: архив "КП"
В Коми продолжает ухудшаться погода в некоторых регионах Коми. Так, в четырех районазх республики ожидается сильное гололедно-изморозевое отложение.
По данным синоптиков, наиболее опасная и неблагоприятная обстановка прогнозируется в Усинском районе (66 мм), в Усть-Цилемском районе (68 мм); 7-8 декабря — в Усть-Куломском районе (50 мм), в Усть-Вымском районе (57 мм).
Жителей этих районов просят быть осторожными и соблюдать технику безопасности при отключении электричества.
Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:
- в случае отключения электроэнергии выключите все электроприборы и все освещение, кроме одного источника, так, чтобы вы поняли, когда электроснабжение будет восстановлено;
- не открывайте свои морозильники или холодильники без необходимости: закрытый морозильник сохранит продукты замороженными в течение 24 - 36 часов.
При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 101 или 112.
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