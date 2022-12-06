В Усть-Куломе волк испугался местного жителя

Фото: Архив КП

Ночью в местечке Катыд села Усть-Кулом показался волк, он вышел на люди и испугался, по всей видимости, сурового северного мужчину.

- Осторожно! Ночью в Катыде по полям шёл на смену и от меня в лес убежал огромный волк. Анонимно, - написал местный житель в группе «Подслушано Усть-Кулом».

В комментариях его односельчанка Татьяна Черных сообщила, что в этом районе живут три волка (мать и двое её детишек).

- Я их много раз видела на своем участке и за участком. Самое интересное, что они уже ничего не боятся, - делится женщина с односельчанами.

- Гордитесь, вы настолько сурово выглядите, что вас волки боятся, - пошутила Татьяна Осипова.

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