В Коми у пьяного водителя конфисковали автомобиль

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У жителя Воркуты, признанного виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения, конфисковали автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В августе пьяный воркутинец ехал пьяным на машине, и его остановили полицейские. Житель Заполярья попался в таком состоянии за рулем второй раз, поэтому было заведено уголовное дело. Мужчину приговорили к 360 часам обязательных работ, а также на 2,5 года лишили прав. Защита не согласилась с принятым решением в части конфискации, настаивая на том, что изъятие авто стоимостью 400 тысяч рублей – слишком суровая мера. Однако Верховный суд Коми оставил приговор без изменения.

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