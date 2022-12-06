В Сыктывкаре хотят ужесточить правила продажи алкоголя

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В Сыктывкаре собираются ужесточить правила продажи алкоголя в барах. Соответствующие поправки в постановление администрации опубликованы на портале общественного обсуждения.

Сейчас в Сыктывкаре запрещено продавать алкоголь в заведении, если в 25 метрах от него находятся образовательные учреждения, а также медицинские и спортивные объекты, вокзалы, аэропорты, а также военные объекты.

Аналогичное расстояние хотят ввести и для многоэтажек. При этом в Коми с 2021 года действует запрет на продажу алкоголя в находящихся в домах заведениях общепита, если их площадь не превышает 30 квадратных метров.

Поправки подготовили из-за многочисленных жалоб жителей на работу ряда предприятий общественного питания, работающих круглосуточно. Общественное обсуждение закончится в понедельник, 12 декабря.

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