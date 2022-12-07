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НовостиОбщество7 декабря 2022 4:45

На пост мэра в Сыктывкаре утверждены три кандидата

Источник:kp.ru
Фото: мэрия Сыктывкара

Фото: мэрия Сыктывкара

В столице Коми прошло заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность мэра, по итогам которого утвердили три персоны.

Среди претендентов – исполняющий обязанности руководителя администрации Владимир Голдин, генеральный директор «Дом услуг» Виталий Малыгин, а также председатель территориальной избирательной комиссии Сыктывкара Денис Данилевич.

Избирать главу муниципалитета намерены путем тайного голосования 8 декабря 2022 года, передали в «БНК.

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