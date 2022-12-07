Житель Коми несколько дней держал труп женщины на балконе

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Следственный комитет Коми сообщил о задержании подозреваемого в убийстве жительницы Усинска. По предоставленным данным, преступление произошло 5 декабря 2022 года. Тело убитой нашли на балконе квартиры.

В ведомстве уточнили, что о трупе сообщили очевидцы из дома на Молодежной улице. Когда правоохранители прибыли на место происшествия и позвонили в дверь, то хозяин квартиры долгое время не хотел ее открывать. Во время вскрытия он скинул тело с балкона.

Предварительно судмедэксперты сообщили, что женщина скончалась в результате удушения, также на ее теле были обнаружены телесные повреждения в виде синяков и ссадин. Предполагаемый преступник, как выяснилось, недавно вышел из мест лишения свободы. В настоящий момент его заключили под стражу.

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