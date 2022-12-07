Телефонный мошенник из Самары прикидывался директором магазина в Ухте

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В Ухтинском городском суде рассмотрели уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Самары, признав его виновным в мошенничестве. Об этом сообщили в прокуратуре Коми.

В суде установили, что в ноябре 2018 года фигурант уголовного дела позвонил в продуктовый магазин в Ухте и представился директором. Мужчина сообщил о доставке рекламных щитов и потребовал перевести для их оплаты деньги.

Сотрудника магазина отправила на эти цели собственные средства, переведя на разные телефонные номера 24 тысячи рублей. Свою вину подсудимый не признал, однако заключение экспертизы голоса и речи подсудимого стало доказательством его вины. Суд назначил фигуранту уголовного дела наказание в виде года лишения свободы.

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