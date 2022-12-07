Житель Сыктывкар зарезал своего знакомого в общежитии

Фото: пресс-служба Сыктывкарского городского суда

В Сыктывкарском городском суде приговорили к заключению в колонии строгого режима сроком на девять лет местного жителя. Фигурант уголовного дела в августе 2022 убил двумя ударами ножа своего знакомого.

По данным пресс-службы суда, подсудимый в состоянии алкогольного опьянения пришел к своему знакомому в одно из городских общежитий и во время ссоры нанес ему ранения. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Свою вину злоумышленник признал. Приговор пока что не вступил в законную силу.

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