В Сыктывкаре на лечение отца-пожарного дети собирают деньги с помощью выпечки

Фото из личного архива героев истории

В Сыктывкаре в семью Митрохиных пришла беда: у их отца обнаружили злокачественное образование. Роман узнал о заболевании во время медосмотра, который он проходил перед уходом на пенсию: мужчина долгие годы проработал пожарным.

Его дети, узнав, что случилось, решили помочь своему папе. Младшие сын и дочь предложили сестре начать печь пироги и булки, чтобы продавать, а собранные деньги отдать отцу на лечение.

По данным БНК, юные пекари делают на заказ пироги с различными начинками, в том числе с фруктовыми и мясом, шарлотку, пирожки, королевские ватрушки. Стоимость — символическая: 600-граммовый пирог стоит 150 рублей, пирожок ― 10 рублей. Сделать заказ можно по номеру 8-950-911-17-92.

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