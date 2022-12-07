В Сыктывкаре поставят мемориальную доску Глафире Сидоровой

Фото пресс-службы театра драмы имени В. Савина
В Сыктывкаре планируют поставить мемориальную доску народной артистке СССР Глафире Сидоровой. С соответствующей инициативой выступили депутаты местного совета.
Мемориальную доску хотят установить на фасаде дома №227 по улице Карла Маркса. Собственники здания уже согласились с этой идеей. Депутаты одобрили проект документа. Ожидается, что окончательно его примут в четверг, 8 декабря.
Сидорова – единственная в Коми народная артистка СССР. 2 декабря в академическом театре драмы имени Савина, где она работала, отметили ее 100-летие. На могиле артистки также собираются установить памятник.
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