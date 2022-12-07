Больницу в Коми возглавил потомственный военный врач

Фото: пресс-служба Минздрава Коми

Новым исполняющим обязанности главного врача Печорской центральной районной больницы назначили Александра Краевского. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Коми.

Краевский родился в семье военного врача. Он закончил Военно-медицинскую академию имени Кирова в Санкт-Петербурге и стал врачом-дерматовенерологом. Краевский отслужил в армии и возглавил медицинскую службу военного госпиталя в Пензе. Медик работал на различных управленческих должностях в фарминдустрии, параллельно будучи дерматовенерологом. У него большой опыт сфере менеджмента.

Напомним, прошлого главврача Сергея Хорева подозревали в мошенничестве с ковидными выплатами. Следствие предполагало, что фигурант незаконным путем получал стимулирующие выплаты до 0,5 ставки, сам же он заявлял, что такая договоренность была с региональным Минздравом. Сам врач вину отрицал и даже обратился за помощью к президенту страны Владимиру Путину. Позднее медик возглавил Сыктывкарскую городскую больницу.

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