«Не раз прикрывал мою спину»: трагическая гибель настигла жителя Коми вдали от дома

Фото: пресс-служба главы Коми

В ходе специальной военной операции погиб Анатолий Тимушев. Мужчина ушел в зону боевых действий добровольцем. По словам близких, он смог добиться отправления на СВО с третьего раза.

Как сообщил глава Коми Владимир Уйба, уроженец села Насим трагически погиб в ходе боевых действий. Руководитель региона принес сосболезнования семье и близким бойцам.

- В ходе специальной военной операции погиб наш земляк, уроженец села Носим Усть-Куломского района Анатолий Леонидович Тимушев. Он навсегда останется в наших сердцах, - написал Уйба в своем телеграмм-канале.

Смерть мужчины стала ударом для его семьи и друзей. Один из близких товарищей Анатолия Владимир в социальных сетях написал прощальное письмо, в котором рассказал, каким был уроженец Коми при жизни.

- На днях ушёл Толян. Нас свела судьба когда нам было по шесть лет. Толян был первым с кем познакомился на чужой территории. Он один из первых протянул мне руку. Не раз прикрывал мою спину... Это был весёлый, жизнерадостный, отзывчивый парень – мужчина. О, сколько у нас было приключений, - вспоминает Владимир.

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