В Коми на рабочем месте внезапно умер сотрудник Росреестра

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Стали известны результаты смертельного случая, который произошел в Коми в отделении Росреестра. 24 ноября один из сотрудников скончался на рабочем месте.

Как сообщает пресс-служба Гострудинспекции республики, летальный исход работника не связан с производством. В день трагедии ему стало резко плохо и он упал замертво.

— Комиссией по расследованию установлены обстоятельства и причины несчастного случая. Основной причиной названо общее заболевание. Несчастный случай квалифицирован как не связанный с производством, подлежащий учету и регистрации в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Коми, — заключили в ведомстве.

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